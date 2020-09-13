Kaldırım taşı ile camı kırılıp 300 TL çaldı!

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, parke taşı ile pasta satışının yapıldığı iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. Daha sonra kasaya yönelen hırsız, 300 TL'yi alarak, kaçtı.
O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'taGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.