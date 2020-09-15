MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kalıp ustasının feci ölümü! Kalbine demir çubuk saplandı
ABONE OL
15.09.2020 - 10:14 |

Kalıp ustasının feci ölümü! Kalbine demir çubuk saplandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir inşaatın kalıp montajını yaptığı sırada 5. kattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti. 45 yaşındaki ustanın düştüğü sırada kalbine demir çubuk saplandığı öğrenildi.

Kalıp ustasının feci ölümü! Kalbine demir çubuk saplandı

Olay, Salkımevler Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki iskelede kalıp montajı yapan Kenan Kaçmaz (45), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kaçmaz’ın cansız bedeni, sürekli çalan telefonunu sebebiyle sesin geldiği yere bakan bir arkadaşı tarafından görüldü.

Kaçmaz’ın cenazesi cumhuriyet savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaçmaz’ın düştüğü sırada kalbine demir çubuk saplandığı öğrenildi. Olay yerinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine iş güvenliği uzmanı tarafından incelemede bulunuldu.

Sokak ortasında kız kavgası! Saçından tutup kafasını kaldırıma vurduİstanbul Esenyurt’ta iki kız arkadaş sokak ortasında birbirine girdi. Arkadaşının saçından tutarak yere düşüren genç kız, daha sonra kızı saçından tutarak kaldırıma vurdu. Genç kızların kavgası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Koç ailesinden Suna Kıraç vefat etti

Son dakika! Koç ailesinden Suna Kıraç vefat etti

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Afyonkarahisar'da cinayetle biten toz kavgasının şüphelisi, Isparta'da yakalandı!

Afyonkarahisar'da cinayetle biten toz kavgasının şüphelisi, Isparta'da yakalandı!

Sıradaki Haber