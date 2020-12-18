Kalp krizinden ölen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

Muğla ​Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya (62), Belediye’nin çalışmalarını incelemek için dün öğle saatlerinde gittiği Gölcük Mahallesi'nde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli, iki çocuk babası Akkaya, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Akkaya'nın otopsi için gönderildiği Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan, yakınları tarafından alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi Ula Belediyesi önüne getirildi. Akkaya’nın cenazesi görev yaptığı Belediye Binası önüne getirildiğinde ailesinin ve ilçe halkının göz yaşlarını tutamadığı gözlendi. Ula İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı'nın okuduğu duanın ardından helallik alındı. Ardından Akkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsmail Akkaya'nın oğulları Kaan Akkaya, Hakan Akkaya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, belediye çalışanlarıyla vatandaşlar katıldı. Denizli İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından kıldırılan namazın ardından Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.



Akkaya, Ula'nın Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Akyaka beldesinde 1992- 2004 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde ise Ula Belediye Başkanlığı'na seçildi.