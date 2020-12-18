MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kalp krizinden ölen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL
18.12.2020 - 14:13 |

Kalp krizinden ölen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Ula ilçesinin Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren AK Partili Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden ölen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

Muğla ​Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya (62), Belediye’nin çalışmalarını incelemek için dün öğle saatlerinde gittiği Gölcük Mahallesi'nde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli, iki çocuk babası Akkaya, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Akkaya'nın otopsi için gönderildiği Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan, yakınları tarafından alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi Ula Belediyesi önüne getirildi. Akkaya’nın cenazesi görev yaptığı Belediye Binası önüne getirildiğinde ailesinin ve ilçe halkının göz yaşlarını tutamadığı gözlendi. Ula İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı'nın okuduğu duanın ardından helallik alındı. Ardından Akkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsmail Akkaya'nın oğulları Kaan Akkaya, Hakan Akkaya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, belediye çalışanlarıyla vatandaşlar katıldı. Denizli İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından kıldırılan namazın ardından Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Akkaya, Ula'nın Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Akyaka beldesinde 1992- 2004 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde ise Ula Belediye Başkanlığı'na seçildi.

    Bakan Koca Gaziantep'teki facianın sebebini açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki patlama hakkında açıklamalarda bulundular. Bakan Koca, "Bir oksijen cihazından kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti." dedi. Adalet Bakanı Gül ise patlamayla ilgili soruşturma için 2 savcının görevlendirildiğini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika Haber: Sağlık Bakanı Koca Gaziantep'teki facianın sebebini açıkladı

    Son Dakika Haber: Sağlık Bakanı Koca Gaziantep'teki facianın sebebini açıkladı

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Erken emekli olmanın 6 formülü!

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

    RTÜK'ten, televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

    RTÜK'ten, televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet