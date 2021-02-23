Kamer Genç kimdir, nereli? Kamer Genç ne zaman ve neden öldü?

Kamer Genç, okulunun ardından Bingöl'e vergi kontrol memuru olarak atandı. Ardından Danıştay'da görev aldı. Çok partili yaşama yeniden geçişle birlikte siyasete katılarak bağımsız milletvekili adayı olmak istese de adaylığı veto edildi. Böylelikle Genç, mali müşavir olarak çalışmaya başladı. Peki, Kamer Genç neden öldü?

KAMER GENÇ KİMDİR?

Genç, 23 Şubat 1940 tarihinde Nazimiye, Tunceli'de dünyaya geldi. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. 1960'ta Ankara'da Maliye Okulu'na yatılı olarak girdi. Ancak okulun tamirata alınması nedeniyle öğrenimine bir süre Tunceli Lisesi'nde devam etmek zorunda kaldı. Ardından Maliye Okulu'na geri döndü. Bir yandan da babasının yanında çalışıyordu. Bu dönemde kardeşi Hıdır kızamık hastalığından hayatını kaybetti. 1966'da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni (Şu anki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) bitirdi. Okulla birlikte Maliye Bakanlığı'nda staj da yaptı ve Bingöl'e vergi kontrol memuru olarak atandı.

1966 yılında girdiği Danıştay sınavını kazanan Genç, 1974-1976 yılları arasında Paris'te bulundu. Danıştay Tetkik Hakimliği ve Danıştay Savcılığı görevlerini yaptı. Danıştay'daki görevi 12 Eylül'ün ardından son bulan Genç, 1981 yılında Tunceli’den Danışma Meclisi Üyeliği'ne ve Başkanlık Divanı kâtip üyeliğine seçildi. 1983'te çok partili yaşama yeniden dönüşle birlikte Kamer Genç siyaseti sürdürme kararı alarak, Tunceli'den bağımsız milletvekili adayı olmak istedi ancak Danışma Meclisi'nde adaylığı veto edildi. 1983-1987'de mali müşavirlik yaptı. Ardından 4 dönem milletvekili seçildi. 1993'ten 1995'e kadar, 1996'dan 1999'a kadar ve 2001-2002 arası TBMM Başkanvekilliği yaptı. 2002 seçimlerinde DYP'nin barajın altında kalmasından ötürü milletvekili seçilemedi. 2007 genel seçimlerine bağımsız olarak katılıp milletvekili seçilmiştir. 1 Haziran 2010 tarihi ile birlikte eski partisi CHP'ye geri dönmüştür.

1966'da köyüne dönerek ilkokuldan beri tanıdığı ve Tunceli Lisesi'nde beraber okuduğu Sevim Genç ile 1967 yılında evlendi. Seçkin ve Seçil isimli iki çocukları oldu. İyi düzeyde Fransızca bilmekteydi.

KAMER GENÇ NEDEN ÖLDÜ?

Siyaset insanı Genç, 2015 yılında bir süre pankreas kanseri tedavisi gördü ve 22 Ocak 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi vasiyeti sebebiyle Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de defnedildi.