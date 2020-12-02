Kamu çalışanları mesai saatleri neler? Bankalar ve kamu kurumlarının yeni mesai saatleri açıklandı!

Kamu çalışanları mesai saatlerinde koronavirüs salgını nedeniyle değişiklik yapıldı. İstanbul Valisi Yerlikaya mesai saatleri ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Kamu çalışanlarının yanı sıra özel sektörden bir banka ise mesai saati değişikliği yaptı. Peki yeni mesai saatleri neler, ne zaman başlıyor?

KAMU ÇALIŞANLARI MESAİ SAATLERİ NEDİR?

Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesinde mesai saatleri ile ilgili şu ayrıntılar yer ald;

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valilerimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi,

KAMU ÇALIŞANLARI MESAİ SAATLERİ NE ZAMAN DEĞİŞİYOR?

Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."

BANKALAR MESAİ SAATLERİ

Özel sektörde konuyla ilk adım bankacılardan geldi. Bir banka Saat 10.00- 12.30 ve 13.30-16.00 arasında hizmet vereceğini ve uygulamanın bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu.