Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Çameli- Fethiye karayolu Kirazlıyayla Mahallesi çıkışında meydana geldi. Ahmet Eker yönetimindeki 48 HF 447 plakalı kamyon, yoldaki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Savrularak şarampole uçan kamyon çam ağaçlarına çarparak durdu. Kazada sürücü Eker ile yanındaki Bahri Taşgın, Ramazan Taşgın, Mustafa Gümüş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldularCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.