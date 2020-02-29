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29.02.2020 - 10:23 | | İHA

Kamyonetin altında korkunç ölüm!

Adana’nın Kozan ilçesinde mahalle sakinleri, ara sokakta park etmiş halde duran kamyonetin altında sabah bir erkek cesedi buldu.

Kamyonetin altında korkunç ölüm!

Adana'nın Kozan ilçesinde Cengiz Batmanlı (36), kamyonetinin yanında ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Türkeli Mahallesi Bey Sokak'ta meydana geldi. 10 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Cengiz Batmanlı'nın, 63 PR 718 plakalı kamyonetinin yanında hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batmanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cengiz Batmanlı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kamyonetin altında korkunç ölüm

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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