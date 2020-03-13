‘Kan kaçırdılar’

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 213 sanıklı Adnan Oktar suç örgütünün, Türkiye’den topladıkları kan örneklerini yasal olmayan yollardan yurt dışındaki laboratuvarlara gönderdiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2019 Faaliyet Raporu’nda Oktar ve grubuna yönelik operasyonun detayları yer alırken, grubun şirketleri üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarına da yer verildi.

ABD’ye gönderdiler

Örgüte ait Getaway Sağlık Turizm Acentesi ve Dış Tic. Ltd. Şirketi’nin kayıtlarını inceleyen polis, şirketin bir önceki adının “Pinner Test” olduğunu belirledi. Örgüt üyelerinin, kişilerin hangi gıdalara alerjisi olup olmadığını belirlemeye yarayan kitleri kullanarak parmak uçlarından aldıkları kanları, “Pinner Test” markası basılan kutulara koyarak yasal olmayan yollardan yurt dışındaki laboratuvarlara gönderdikleri polis tarafından tespit edildi.

Şirketin Sarıyer’deki merkezinde inceleme yapan Sağlık Bakanlığı uzmanları, kan numunelerinin AAC Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti. aracılığıyla ABD’ye gönderildiğini tespit etti. Usulsüzlüğe ilişkin rapor hazırlayan uzmanlar, şu ifadelere yer verdi: “Şirket, mevcut internet sitesi ile ruhsatlı bir laboratuvar gibi algı oluşturmuştur. Bu sebeple, internet adresine başvuru yapanlar yanlış yönlendirilmiştir. İki şirketin de Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış ruhsat olmadan ve numuneleri http://numunetransfer.saglik.gov.tr adresine işlemeden yurt dışına çıkardığı anlaşılmıştır. İşlem, mevzuata aykırıdır. Kan testlerinin yurt dışına çıkarılması, telafisi olmayan işlemler oluşturmuştur.”

Kara para aklama şüphesi

Adnan Oktar suç örgütünün şirketleri arasında bulunan Global Yayıncılık’a ait mali kayıtları da inceleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları, ABD bağlantılı para transferlerine ulaştı. Buna göre, PGS GULF INC, PINNER USA INC., TME TRADEMARK ENERGY ve ALIA INTERNATIONAL LIMITED’in belirli tarihlerde Global Yayıncılık’a para gönderdiği tespit edilirken, bu hareketlilik, MASAK raporunda, “Fiil ve eylemler, özel kastın ortaya konulmasına ihtiyaç duyulmaksızın aklamaya yönelik eylemler” şüphesiyle yer buldu.

Ünlüleri kullandılar

Eyleme popülerlik kazandırmak isteyen suç örgütünün bilinen bir yöntemi uygulamaya aldığı da ortaya çıktı: Ünlü isimlere test yaptırmak ve ilgi toplamak. Geçmişte birçok ünlü isim, Pinnertest kutusunu sosyal medya hesabında paylaşarak reklam yapmıştı.

20 yıl önce de toplamışlardı

Adnan Oktar ve suç çetesi operasyonunda tutuklanan Oktar Babuna hafızalara kan kampanyası ile kazınmıştı. 1999’da lösemi olan Babuna için Türkiye’den tam 120 bin kişi kan vermişti. Kan ve ilik örnekleri ABD ve Almanya’daki laboratuvarlara gönderilmişti.

Pinnertest nedir?

Pinnertest, 200 yiyeceği ve içeceği inceleyen, parmak ucundan kan alınarak intoleransınız olan gıdaları belirleyen yeni nesil gıda intoleransı testidir. Vücudunuzun bir gıda proteinine karşı verdiği tepkiyi belirlemek için geliştirilmiş bilimsel temelli bir testtir.