MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı açılış tarihi belli oldu!
ABONE OL
08.05.2020 - 13:33 |

Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı açılış tarihi belli oldu!

Kapalıçarşı, corona virüs nedeniyle kapatılmıştı. Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli oldu. Kapalıçarşı'nın açılış tarihinin belli olmasıyla birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Kapalı çarşı ne zaman açılacak?

Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı açılış tarihi belli oldu!

Kapalı çarşı ne zaman açılacak? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs nedeniyle kapanan Kapalıçarşı'nın kapılarını açacağı tarih belli oldu. Peki Kapalıçarşı ne zaman açılacak?

KAPALI ÇARŞI NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

 

Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan Türkiye'ye pandemide Mehter Marşlı moral desteğiRus Kızıl Ordu Korosu üyeleri, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

Son dakika... Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı! Büyük operasyon...

Arka Sokaklar 551. yeni bölüm fragmanı! Büyük operasyon...

Sıradaki Haber