Kapalıçarşı ne zaman açılacak? Kapalıçarşı açılış tarihi belli oldu!

Kapalı çarşı ne zaman açılacak? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs nedeniyle kapanan Kapalıçarşı'nın kapılarını açacağı tarih belli oldu. Peki Kapalıçarşı ne zaman açılacak?

KAPALI ÇARŞI NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.