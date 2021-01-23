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23.01.2021 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı’da yurtdışından getirilen kaçak saatlerin satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

Kapalıçarşı’da üç iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 539 faturasız kaçak ve taklit saat ile 67 gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen saatlerin büyük bir bölümünün yüksek kaliteli imitasyon ürün olduğu tespit edilirken, ünlü markalara ait değeri on binlerce doları bulan saatlerin 300 ile bin dolar arasında satıldığı öğrenildi. Ele geçirilen saatlerin toplam piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu öğrenilirken, olayla ilgili üç şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçakçılık ekiplerince son bir ayda düzenlenen üç ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak saat sayısının ise 20 bin, gözlük sayısının ise 12 bin olduğu açıklandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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