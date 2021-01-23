Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

Kapalıçarşı’da üç iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 539 faturasız kaçak ve taklit saat ile 67 gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen saatlerin büyük bir bölümünün yüksek kaliteli imitasyon ürün olduğu tespit edilirken, ünlü markalara ait değeri on binlerce doları bulan saatlerin 300 ile bin dolar arasında satıldığı öğrenildi. Ele geçirilen saatlerin toplam piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu öğrenilirken, olayla ilgili üç şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçakçılık ekiplerince son bir ayda düzenlenen üç ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak saat sayısının ise 20 bin, gözlük sayısının ise 12 bin olduğu açıklandı.