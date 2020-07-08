08.07.2020 - 16:57 | | İHA
Kapıkule’de TIR'dan milyonluk kaçak cep telefonu çıktı
Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir TIR'da, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde, çeşitli marka ve modellerde kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edirne KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bulgaristan ülkesinden ülkeye giriş yapan sürücülüğünü B.İ. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı Polonya plakalı TIR'da Bulgaristan ülkesinden ülkeye girmek üzere Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasında yakalandı. Ekiplerce x-ray taramasına sokulan araç KOM Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince gümrük sahasında müştereken yapılan aramada; toplam 720 adet değişik marka, model ve renklerde faturasız ve beyansız kullanılmamış (sıfır) cep telefonu ele geçirildi.
Ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 1 milyon 569 bin 163,67 TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.