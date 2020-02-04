Kaptan-ı deryalar vücut buluyor

Türkiye-Libya deniz antlaşmasını 15 yıl önce dile getiren Dr. Tümamiral Cihat Yaycı, kitaplarının geliriyle tarihe yön veren Türk amirallerinin balmumu heykellerini yaptırıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı’nın yazdığı Doğu Akdeniz üzerine yazdığı ‘Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge’ ve ‘Libya Türkiye’nin Denizden Komşusudur’ adlı kitaplar, başvuru ve referans yayın olarak çok satanlar listesine girmişti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunması için uluslararası hukuk gerekçelerini sıralayan kitaplarının tüm gelirini tarihe yön veren amirallerin balmumu heykellerinin yapımına bağışlayan Dr. Yaycı, seriyi Barbaros Hayrettin Paşa ile başlattı.

Ukraynalı heykeltraş

İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı’nda sergilenen Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın balmumu heykelini Ukraynalı Sergey Yermakov, 9 ayda yaptı. Kiev Sanat Akademisi ve Ukrayna Mimarlık Fakültesi Heykel bölümlerinden mezun olan Yermakov’un yaptığı heykelin başlıksız boyu 1 metre 86 santim. Heykelin saç, sakal, kirpik ve kaşları gerçek insan dokusundan, gözleri ise protez gözden yapıldı. Sanatçı heykelin fiziki özelliklerini de, Deniz Müzesi Komutanlığı koleksiyonundaki İtalyan ressam Pietra Della Vecchia’nın Barbarossa adlı tablosundan esinlenerek yansıttı. Haydar Bey’in Nakkaş Nigari imzalı minyatüründeki yüz ve mimik özelliklerini esas alan Ukraynalı sanatçı, üç boyutlu ölçeklendirme kullanılarak Barbaros Hayrettin Paşa’yı anlatan en güzel eserlerden birine imza attı. Mavi gözlü Barbaros Hayrettin Paşa ayakta anlatılırken geçmişi simgeleyen sol eli serbest, geleceği simgeleyen sağ eli ise ileriye doğru uzanıyor. Yeni üretim çarık, mintan, kuşak ve kadife kaftanı ile pandantifli fesli sarığı bulunan heykel ziyarete açık.

Sıra Turgut Reis’te

Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı deniz müzesi İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı’nda sergilenmek üzere büyük Türk denizcilerinin balmumu heykellerini yaptırmayı amaçlayan Dr. Tümamiral Yaycı seriyi Turgut Reis ile devam ettirecek.

1485-1565 yılları arasında yaşarken Akdeniz’de Osmanlı egemenliğinin sağlanmasında büyük rol oynayan Turgut Reis’e, Avrupalılar Dragon (ejderha) ve Turgut isimlerinin birleştirilmesiyle Dragut lakabıyla sesleniyordu. Barbaros Hayrettin’in ‘Turgut benden yeğdir’ diyerek övdüğü Turgut Reis’in mezarı Libya’nın Trablusgarp şehrinde bulunuyor. Turgut Reis’in ardından Çaka Bey, Karamürsel Bey, Umur Bey, Kemal Reis, Aydın Reis, Piri Reis, Oruç Reis, Salih Reis, Seyd-i Ali Reis, Cezayirli Gazi Hasan Pasa ve Mezzamorta Hüseyin Paşa’nın balmumu heykelleri yapılacak.