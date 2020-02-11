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11.02.2020 - 16:39 | | DHA

Kaptan pilotun rahatsızlandığı uçuşun ses kayıtları da ortaya çıktı

Pegasus Havayolları’nın Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçuşunda kaptan pilot rahatsızlandı. Boeing 737 tipi uçağı ikinci pilotun indirdiği öğrenilirken kule görevlileri ile ikinci pilot arasındaki diyaloglar da dikkat çekti. İkinci pilot, “Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız. müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek” anonsu yaptı.

Kaptan pilotun rahatsızlandığı uçuşun ses kayıtları da ortaya çıktı

Pegasus Havayolları’nın PC902 Sefer sayılı Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Boeing 737-82R tipi uçağında kaptan pilot uçuş sırasında rahatsızlandı. TC-CPI kuyruk tescilli uçakta kaptan pilotun rahatsızlandığı bilgisini de ikinci pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne bildirerek inişte ambulans ve iniş önceliği istedi. Uçuş sırasında rahatsızlanan kaptan pilot, uçağın inişine yakın kendine gelirken uçağa kule iniş önceliği verdi. Uçağı ikinci pilot indirdiği öğrenilirken saat 14:35’de uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na teker koydu. İkinci pilot ile kule görevlileri arasında da ses kaydı ortaya çıktı.

DHA'nın elde ettiği ses kaydına göre ikinci pilotun, "Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek" anonsu dikkat çekti. Ambulansa uçaktan alınan kaptan pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

İŞTE O KONUŞMALAR 

Kule: Ambulans sizi bekliyor efendim kaptanın durumu nedir? 

İkinci pilot: “Şu anda kaptanımız son yaklaşmadan önce kendine geldi.Hızlı bir şekilde yolcu boşaltacağız müteakip olarak kendisi ambulansla geçecek 

Kule:Anlaşıldı tekrar geçmiş olsun 

Pilot:Öncelik ve yaklaşma için çok sağ olun 

Kule:Rica ederiz 

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, Viyana-Sabiha Gökçen uçuşunda rahatsızlanan kaptan pilotun durumunun iyi olduğunu duyurdu. 

Pegasus Hava Yolları'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle; "Viyana-Sabiha Gökçen seferini yapan PC902 sefer sayılı TC-CPI kuyruk tescilli uçağımız, bugün kaptan pilotumuzun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep ederek 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir."

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