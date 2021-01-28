Kar, fırtına, sağanak yurdu esir aldı

Meteoroloji’nin günler öncesi uyarısını yaptığı soğuk hava ve kar yağışı, dün sabaha karşı Trakya’dan giriş yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın şehir merkezlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaşırken, fırtınanın da olduğu bölgede sürücüler tipiye karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Edirne’de beklenen kar yağışı, önceki gece yarısı başladı. Dün sabah saatlerinde kent beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulmasıyla Karayolları ekipleri, yollarda küreme ve tuzlama çalışması başlattı.



‘Turuncu’ uyarı!



Meteoroloji’nin “turuncu” uyarı verdiği Kırklareli’de ise, Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı’nda kar kalınlığı 5, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde ise 10 santimetreyi buldu, 38 köy yolu kardan kapandı.



Tekirdağ’ın Malkara, Çorlu, Saray, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araç sürücüleri yolda kaldı.

Kocaelinin Körfez ilçesine bağlı Yarımca Sahilinde su alan balıkçı teknesi battı. Diğer teknelere tehlike oluşturmaması için sahibi, baş kısmı su yüzeyinde kalan tekneyi iple bağlayarak sabitledi. Bölgedeki diğer tekne sahipleri de kıyıdaki teknelerini güvenceye aldı.

Bolu’da etkili olan fırtınada Sümer Mahallesi’nde bulunan Bolu Seyit Avşar Yurt Müdürlüğü binasının çatısı uçtu.



Seferler iptal edildi



Bursa’da önceki gün etkili olan ve dört iş yerinin çatısını uçurarak, bir kişinin yaralanmasına neden olan lodos fırtınası dün sabah saatlerinde de deniz ulaşımını aksattı. Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) sabah saatlerindeki İstanbul seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.



Antalya felç oldu



Antalya’da etkisini artıran kuvvetli yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Konyaaltı Sahili’nde fırtınanın saatteki hızı 132 kilometreye ulaştı, dalgaların boyu 10 metreyi buldu. Metrekareye 167 kilogram yağış düştüğü Aksu, Serik ve Demre ilçelerinde sera ve narenciye bahçeleri su altında kaldı. Antalya Havalimanı’na gelen beş uçak, elektrik yüklü bulutlar ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle iniş yapamadığı için Konya ve Ankara- Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi. Fırtına nedeniyle toplam 10 uçuş ise iptal edildi. Muğla’nın Menteşe ve Ortaca ilçelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle tarım alanlarını su bastı. Ortaca’da bir binanın sac çatısı uçtu. Marmaris ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etki gösteren fırtına 170 ağacı devirdi. İl genelinde en fazla yağış 94.2 kilogram ile Menteşe ilçesine düştü.



İstanbul’u sağanak yağış vurdu



İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Dün sabah saatlerinden itibaren ara ara etkisini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Sultangazi ve Arnavutköy’ün bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüldü.





OZAN GÜZELCE Milliyet



Fırtına mahalleyi karanlıkta bıraktı



İzmir’de dün sabah saatlerinde bastıran kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar araçlarını kaldırımlara park etti. Bornova ilçesinde de rüzgâr nedeniyle bir ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi. Tellerde oluşan hasar yüzünden bazı sokaklarda elektrik kesintileri yaşandı.



Ağrı - 22 ile dondu



Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran dondurucu soğuklar hayatı felç etti. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceyle Ağrı’da ölçüldü. Muş’ta ise karla mücadele ekipleri, tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı 352 köy yolun açılması için yoğun mesai harcadı. Meteoroloji yetkilileri buzlanma, don, sis ve pus olaylarına karşı vatandaşları uyardı.