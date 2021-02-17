Kar fırtınası mahsur bıraktı

Yurt genelinde dört gündür etkisini sürdüren kar yağışı en çok sürücüleri etkiledi. Yapılan tüm uyarılara rağmen araçlar kış lastiği olmadan yollara çıkınca, trafik felç oldu. Bursa-İzmir Otoyolu’nda 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, Balıkesir- Susurluk yolunda 600 araç 16 saat mahsur kaldı. Vatandaşlara kumanya dağıtılırken, karı fırsata çeviren esnaf da zincir sattı.



Kocaeli’de yoğun kar yağışı dün de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin düştüğü TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlandı. Gebze ilçesinde kar lastiği olmadan yola çıkan bazı araçlar virajlarda kayarak kontrolden çıktı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların kapanmasını önlemeye çalıştı.



Bursa-İstanbul Karayolu’nun Süpürgelik mevkisinde yol, tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Karayolunda sadece kar lastiği ve zinciri olan otomobillerin geçişlerine izin verildi. Yoğun trafiğin de oluştuğu kara yolunda, TIR ve kamyon gibi büyük araçlar, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na yönlendirildi. Orhaneli Yolu, Doğancı mevkiinde de TIR ve kış lastiği olmayanlar yol kenarına park ederek, uzun kuyruklar oluşturdu. Bursa-İzmir Otoyolu, Balıkesir mevkiinde ise kar fırtınası etkili olurken, yüzlerce aracın mahsur kaldığı yolda 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



İstanbul ve 11 ilde eğitime kar tatili



Kar yağışının yurtta etkili olmaya başlaması ile birlikte bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul, Düzce, Yozgat, Trabzon, Gümüşhane, Bursa, Balıkesir, Çorum, Samsun, Karabük ve Kocaeli’de okullar bugün tatil edildi. Bartın’da ise eğitime 3 gün ara verildi.

600 araç mahsur kaldı



Balıkesir’de fırtınaya dönüşen yoğun kara yağışı önceki gece Balıkesir-Susurluk kara yolunu kapattı. Karın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışma başlatılırken, 16 saat mahsur kalan ve 9 km kuyruk oluşturan yaklaşık 600 araçtaki vatandaşlara kumanya dağıtıldı. Çorum’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Samsun-Ankara Karayolu’nda ulaşım durdu.