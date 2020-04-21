Kar Nasıl Oluşur? Kısaca Kar Oluşumu Ve Türleri

Yapılan araştırmalarda, kar tanelerinin altıgen olduğu ortaya çıkmıştır. Çok küçük olmasından dolayı kar tanelerine bakanlar, altıgen bir şekil görememektedir. Kar tanelerinin hiçbirinin birbirine benzemediği unutulmamalıdır.

Gökyüzünden yere doğru inen kar taneleri, birbirlerine değmemektedir. Eğer toprak ile atmosferin ısısı aynıysa, yere düşen kar taneleri erimemektedir. Yere düşen kar taneleri toprağın üzerini kaplayarak toprağın donmasına engel olmaktadır. Kar tanesinin şekil alması, sıcaklığa ve neme bağlıdır. Kışın yağan kar, yazın oluşabilecek kuraklığın önüne geçmektedir. Toprağa düşen kar taneleri, toprağı da beslemektedir.

Kar Nasıl Oluşur?

Kış mevsiminin sembolü olan kar, küçükten büyüğe herkes için eğlence kaynağıdır. Bulutları oluşturan minik su tanelerinin soğuk hava ile karşılaşmasının bir sonucu olarak kar yağmaktadır. Minik buz parçaları birleşerek kar halini almaktadır. Olağanüstü şekillere sahip olan kar taneleri, edebiyattan resme kadar birçok sanat dalını olumlu olarak etkilemektedir.

Güneş ısısından dolayı yeryüzünde bulunan göl ve nehir gibi kaynaklar, buharlaşarak atmosfere yükselmektedir. Atmosferik havanın yoğunluğundan daha hafif olan su buharı, bulutları oluşturmaktadır. Buharlaşan suyun belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra ortamın soğumasına bağlı olarak gaz halindeki su donarak kar parçacıklarını meydana getirmektedir. Bir bölgede deniz yüksekliği seviyesi ne kadar fazlaysa, o bölgede o kadar fazla kar yağışı görülmektedir.

Kısaca Kar Oluşumu ve Türleri

Karın birçok türü olmakla birlikte yağdıkları bölgenin coğrafi özelliklerine göre ayrım yapılmaktadır. Dağlık engebeli bölgeler, kar yağışı için daha uygundur. Göl etkisi karı denilen kar, dağlık engebeli yerlerde oluşmaktadır. Avrupa'da ve Amerika'da, göl etkisi kar yağışı görülmektedir. Güneş çanaklarının büyümesinden dolayı oluşan kara sivri kar denilmektedir.

Rüzgara tamamen açık alanlarda, dalga kar görülmektedir. Yeni yağan ve hafif tüy gibi olan kar, toz kar olarak isimlendirilmektedir. Toz kar çoğu zaman çığa neden olmakla birlikte üzerinde yürünmesi son derece zordur. Yer seviyesinde meydana gelen ıslak kar, rüzgar yönünde birikmekte olup donuk beyaz bir renge sahiptir.