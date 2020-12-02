Kar ne zaman yağacak? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Aralık ayının ilk günlerinde havaların birden soğuması vatandaşları meraklandırdı. 2020 Yılının sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde kar yağacak mı merak ediliyor. Bazı vatandaşlar ise kar ne zaman yağacak sorusunun cevabını öğrenerek hazırlıklara başlamayı planlıyor. İşte Meteoroloji'nin yayımladığı Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İL İL HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Perşembe Puslu 0°C 13°C

Cuma Puslu 1°C 14°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 0°C 13°C

Pazar Parçalı Bulutlu 1°C 12°C

Pazartesi Yağmurlu 0°C 13°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Perşembe Parçalı Bulutlu 7°C 14°C

Cuma Parçalı Bulutlu 7°C 15°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 8°C 16°C

Pazar Parçalı Bulutlu 9°C 15°C

Pazartesi Sağanak Yağışlı 9°C 14°C

İZMİR HAVA DURUMU

Perşembe Parçalı Bulutlu 8°C 18°C

Cuma Parçalı Bulutlu 10°C 19°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 11°C 19°C

Pazar Parçalı Bulutlu 11°C 19°C

Pazartesi Sağanak Yağışlı 12°C 14°C

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