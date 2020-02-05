Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor

Hava durumuna ilişkin açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre bu sabah saatlerinden rüzgar ve sağanak ile birlikte başlayan soğuk hava dalgası yarın şiddetini arttıracak. Bugün gün içerisinde şiddetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından açıklama ve uyarılar yapılırken sıcaklıklar yarın 10 derece birden düşecek. Sıcaklıklarda yaşanacak sert düşüş ile birlikte kar yağışı bir çok ilde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, öğleden sonra Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; öğleden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos), öğleden sonra kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE HAVA DURUMU °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 15°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELİ HAVA DURUMU °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU °C, 19°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege'de, akşam saatlerinde Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR HAVA DURUMU °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

DENİZLİ HAVA DURUMU °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA HAVA DURUMU °C, 13°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA HAVA DURUMU °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA HAVA DURUMU °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY HAVA DURUMU °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA HAVA DURUMU °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, öğleden sonra Karaman hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya ve Niğde çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA HAVA DURUMU °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS HAVA DURUMU °C, 6°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU HAVA DURUMU °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE HAVA DURUMU °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU HAVA DURUMU °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK HAVA DURUMU °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAYBURT HAVA DURUMU °C, 4°C

Çok bulutlu

SAMSUN HAVA DURUMU °C, 22°C

Çok bulutlu

TOKAT HAVA DURUMU °C, 15°C

Çok bulutlu

TRABZON HAVA DURUMU °C, 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ HAVA DURUMU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ERZURUM HAVA DURUMU °C, 3°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

MALATYA HAVA DURUMU °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN HAVA DURUMU °C, 5°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP HAVA DURUMU °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT HAVA DURUMU °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA HAVA DURUMU °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı