Kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar yağar mı 2020? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu! 5 Günlük hava durumu bilgileri

Aralık ayında havaların birden fark edilir derece soğuması vatandaşlar kar yağışı hakkında meraklandırdı. Kar yağmasını bekleyenler, özellikle yılbaşında kar bekleniyor mu sorusuna cevap arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuya ilişkin paylaşımlar yaptı. İşte başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere diğer illerin hava durumu bilgileri...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK, YILBAŞINDA KAR YAĞAR MI 2020?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerdeki hava durumu tahminlerine göre, üç büyük şehirde bir süre daha kar yağışı beklenmiyor.

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NEREYE KAR YAĞACAK?

Ağrı Çevreleri, Van’ın Kuzey, Iğdır’ın Güney ve Batı Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışına Dikkat!

Doğu Anadolu’nun doğusundaki kar yağışlarının Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Ağrı çevreleri, Van’ın kuzey, Iğdır’ın güney ve batı kesimlerinde etkisini arttırarak aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz Kıyı İllerinde Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden (22.12.2020 22:00) itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'de Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın (Çarşamba) batı ve kuzeybatı, doğusunda güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün(Çarşamba) gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.