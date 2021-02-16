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16.02.2021 - 18:12 | | AA

Kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldı

Karabük'te yoğun kar nedeniyle kapanan 79 köy yolundan 36'sında ulaşım yeniden sağlanıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar sonucu kar nedeniyle kapanan merkez ilçede 3, Eflani'de 11, Eskipazar'da 5, Ovacık'ta 7, Safranbolu'da 5 ve Yenice'de 5 olmak üzere 36 köy yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Ekiplerin, merkez ilçede 4, Eflani'de 4, Eskipazar'da 12, Ovacık'ta 11, Safranbolu'da 7 ve Yenice'de 5 olmak üzere 43 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 36 köy yolu açıldıİl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
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