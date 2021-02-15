İstanbul'da kar yağışı sırasında gök gürülüsü meydana geldi. Yağmur yağarken alıştığımız şimşek çakmasının kar yağarken olması kafalarda soru işareti bıraktı ve "Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Neden olur?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKAR MI?

Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan kar yağarken şimşek çakmasının nedeni deniz üzerinde aşırı soğuk havanın oması. Sıcak deniz üzerinden buharaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

Meteoroloji yetkilileri ise konuya şu açıklamayı getiriyor: "Gökgürültüsü şimşek ve kar yağışı yadırgandı. Çok soğuk olduğu zaman havada dikine gelişen bulutlar oluşuyor. Bu ilkbaharda yaşanan doğa olayının bir benzeri. Bu nedenle de aynı ilkbahardaki gibi gök gürültüsü meydana geliyor. Kar yağarken şimşek çakmaz diye bilimsel bir kural yok. Bu normal bir olaydır. Korkup endişelenmeye gerek yok"