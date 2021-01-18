Kar yağdı yasaklar unutuldu

Türkiye’nin günlerdir beklediği kar yağışı hafta sonu yurt genelinde etkili oldu. Kar yağışı Kovid-19 salgınına karşı 7 haftadır hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutturdu. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizleyerek işe gitmeye çalışırken, mahalle aralarında kartopu oynayan çocukların

polisleri görünce kaçması renkli görüntüler oluşturdu. İki gün önce beyaza bürünen Ankara’da dün de sulu kar etkili oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu’daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri için yoğun kar ve çığ uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı öngörülen bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek. Meteorolojiye göre, il merkezlerinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkâri’de 5, Muş’ta 3, Bitlis’te 1 derece olacağı tahmin ediliyor. Bitlis, Muş, Hakkâri ve Van’ın güneyinde yoğun kar beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma, don, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi nedeniyle yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Türkiye’den kış manzaraları...

Mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı

Sakarya ve Yalova’da mahsur kalan toplam 29 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yalova’ya bağlı kırsal Güneyköy Mahallesi yakınlarındaki Beşpınar mevkiinde karavanlarında kamp yapan 20 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Mahsur kalan kampçılar, Güneyköy mahallesi muhtarı Hacı Murat Erhan’a ulaşarak yardım istedi. Muhtar Erhan’ın durumu bildirmesi üzerine AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı. 4 saatlik arama çalışması sonrası AFAD İl Müdürlüğü’ne ait kar üstü araçla bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan kampçıları, bulundukları bölgeder alarak köy merkezine ulaştırdı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Çilekli Mahallesi’ne bağlı Karacasu Yaylası’nda yoğun kar yağışının ardından eşi ve 3 çocuğuyla evinde mahsur kalan Ejnan Canbaz, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bu arada bölgede kamp yapan ve yolun kapanması nedeniyle yürüyerek Çilekli Mahallesi’ne inmek isteyen 4 kişinin de yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı geldi. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

İstanbul kar altında

İstanbul’da kar yağışı dün de devam etti. Bazı ilçelerde beyaz örtü oluşturan kar yağışı, bazı bölgelerde ise etkili olamadı. Rakımı yüksek ilçelerde gece boyunca etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakası başta olmak üzere Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Karla mücadele kapsamında da belediye araçları noktalarda bekleyerek kapanabilecek yollara karşı önlem aldı. Şehir merkezinde de aileler koronavirüs önlemlerine rağmen çocuklarıyla birlikte dışarı çıktı. Kimileri kartopu oynadı kimileri poşetlerle kaydı.

Sokakta horon teptiler

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Sakarya’da vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar karda yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar horon oynayarak karın keyfini çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokakta olan polis ekipleri ise kendi aralarında kartopu oynayarak eğlendi. Düzce’de yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaşan kar nedeniyle, dün sabah saatlerinde kısıtlamadan muaf olan ve trafiğe çıkan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Kentte dallarında biriken karın ağırlığını kaldıramayan çam ağaçları park halindeki cipin üzerine devrildi.

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de önceki gün başlayan ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı dün yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü bölgede, yollarda buzlanma oluştu.

848 köy ulaşıma kapandı

Tunceli’de kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu Ovacık ilçesinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığı ilçede 35, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 55 santimetre olarak ölçüldü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, Kar ve tipi nedeniyle Erzurum’da 315, Bingöl’de 198, Erzincan’da 184 ve Siirt’in Şirvan ilçesinde ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Kısıtlamadan muaf tutulan turistler hafta sonunu Erzurum’un Palandöken Kayak Merkezi’nde geçirdi. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan ve Erzincan Havalimanı’na iniş yapmak isteyen yolcu uçağı ters rüzgar nedeniyle inişi gerçekleştiremeyince, 29 yolcusuyla Ankara’ya döndü.

Selçuk’tan kartopuyla fizik dersi önerisi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, penceresinin pervazındaki karlardan yaptığı kar topunun fotoğrafını paylaştı. Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Elinize pencere pervazından bir avuç kar alıp çocuğunuza uzatın, kar topu yapsın. Bu, el kaslarını çalıştıran bir motor becerisiyken nişan aldığı yeri tutturmaksa el göz koordinasyonudur. Maddenin hal değişimi, erime donma konuları da öylece çocuğun avucunda durur. Her bir kar tanesinin birbirinden farklı olduğunu anlatırsanız bu, bir fizik sohbeti olur. Buzdolabı neden karlanır diye sorarsanız bu, bir sınav sorusu olur. Kar yağarken etraf neden sessizleşir? İşte bundan, harika bir araştırma konusu olur.”

Hasta ve hamile için seferberlik

Sivas’ın Bayramtepe köyünde yaşayan ve durumu ağırlaşan Kovid-19 hastası Fadime Coşkun’a (71) ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri yolda kaldı. Dozerin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekiplerinin 7 saat süren çalışmasının ardından hastaneye getirilen Coşkun, tedavi altına alındı. Sivas’ta aralıklarla yağan karın keyfini mahalle aralarında sini ve naylon poşetlerle kayan çocuklar çıkardı. Van’ın Muradiye ilçesinde de yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede doğum sancıları başlayan 28 yaşındaki Neslişah Fırtına, 6 saat çalışmayla hastaneye götürüldü.