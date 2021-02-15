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15.02.2021 - 06:37 | | Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul/DHA

Kar yağışına rağmen yasak kalkınca balık tutmaya koştular

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. İstanbul'da etkili olan ve zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı devam ederken, yasağın kalkmasıyla da olta balıkçıları tarihi Galata Köprüsüne koştu.

Kar yağışına rağmen yasak kalkınca balık tutmaya koştular

 

SOĞUK HAVALARDA DAHA ÇOK BALIK OLUR

Fatih'ten gelen bir olta balıkçısı, "Yasak kalktı hemen balık tutmaya geldim. Bu bir hastalıktır, hobi olarak da geliyorum. Balık yok ama bekliyorum" dedi. Başka bir balıkçı da "Yasak kalktı, sabah erkenden gelmek zorundayız. Çünkü biz ekmeğimizdeyiz. Ne kadar erken gelirsek o kadar çok balık tutarız. Güneşte olduğu gibi karda da balık vardır. Her havanın balığı vardır. Hatta soğuk havalarda daha çok balık olur. Balık dibe sığınır, bizim avlanmamız da kolay olur" dedi.

Kar yağışına rağmen yasak kalkınca balık tutmaya koştular

Kar yağışına rağmen yasak kalkınca balık tutmaya koştular

Kar yağışına rağmen yasak kalkınca balık tutmaya koştular

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