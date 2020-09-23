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23.09.2020 - 13:52 | | İHA

Karabük'te arazi kavgası! Yaralılar var

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı. Kavganın arazi anlaşmazlığından dolayı çıktığı öğrenildi.

Karabük'te arazi kavgası! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boncuklar köyü Yahyalar Mahallesi'nde daha önce aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet olan amca çocukları Mehmet Yaman (20) ile Metin Yaman arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Yaman yanındaki silahla Mehmet Yaman'a ateş etti. Mehmet Yaman'ın babası Hüseyin Yaman ve bazı kişiler olay yerine giderken, Hüseyin Yaman da arbede sırasında yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edilirken, yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Yaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Hüseyin Yaman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay sonrası kaçan ve bir süre sonra güvenlik güçlerine teslim olan Metin Yaman'ın da durumun iyi olduğu öğrenildi.

Durumu haber alarak hastane önüne gelen yaralının yakınları, sinir krizi geçirirken, polis ekipleri hafta çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İlk tedavisi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Mehmet Yaman daha sonra Bolu İzzet Baysal Hastanesine sevk edildi.

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