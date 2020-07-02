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02.07.2020 - 17:19 | | İHA

Karabük'te define büyüsü çözmeye giden kişi bir anda öldü!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define büyüsü çözmeye giden kişi hayatını kaybetti.

Karabük'te define büyüsü çözmeye giden kişi bir anda öldü!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Navsaklar köyü Durali Mahallesi'nde define arayan İlyas K., define olduğunu düşündüğü yerin büyülü olduğunu belirterek, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan S.A.’yı getirdi.

Kazı yapmak üzere belirlenen adrese giden İlyas K., S.A.'dan büyüyü bozmasını istedi. Bu sırada S.A. birden yere yığılırken, öldüğü belirlendi.

Olay yerine jandarma ekipleri çağrılırken, İlyas K. gözaltına alındı.

S.A.'nın ölüm nedenin belirlenmesi için cesedi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

 

 

Arkadaşının gözleri önünde hayatını kaybetti!Adana’da Hacı Mustafa Yıldız, serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde boğuldu. Yıldız’ın arkadaşının, “Yüzenler vardı, yardım istedik, kimse yardım etmedi. Allah’ım ne olur, bir şey olmasın ona” diye feryat etmesi yürek burktu.
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