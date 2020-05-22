Karabük’te kısıtlama öncesi pazara akın ettiler!

Karabük’te, 4 günlük sokağa kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyenler, kent merkezinde yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, Kemal Güneş Caddesi ile kent merkezinde kurulan pazarı doldurdu. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşları, polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı.

Pazardan alışveriş yapan Coşkun Şanlı, ‘’Herkes evinde kalsın. Bu bayram böyle oldu. İnşallah önümüzdeki bayramları yine coşkulu yaşarız” dedi.

Şeyda Uzun da “Evde kalacağız mecburen. Yapacak bir şey yok maalesef. Bayram öncesi alışverişimizi yaptık, alacaklarımızı aldık. Bu bayram böyle biraz buruk geçecek” diye konuştu.