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28.09.2020 - 11:34 | | DHA

Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza

Trabzon’da, Karadeniz Sahil Yolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Yolda yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Zincirleme kazadan ilk görüntüler
Zincirleme kazadan ilk görüntüler
Zincirleme kazadan ilk görüntüler
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Kaza, sabah saatlerinde, Karadeniz Sahil Yolu Değirmendere mevkisinde meydana geldi. Rize’den Trabzon’a giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 61 K 1988 plakalı kamyon, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, viyadük girişindeki otomobile çarptı. Kamyon ve otomobil dışında 4 aracın daha karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

    Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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