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22.09.2020 - 11:44 | | Ferit ZENGİN /İstanbul

Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu!

ABD'li gazeteci Andre Vltchek, İstanbul Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Tatil yapmak için Türkiye'de bulunan Amerikalı gazetecinin 9 gün kaldığı Samsun'dan İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Karaköy'de Amerikalı gazeteci ölü bulundu!
Karaköy'de Amerikalı gazetecinin şüpheli ölümü
Karaköy'de Amerikalı gazetecinin şüpheli ölümü
Karaköy'de Amerikalı gazetecinin şüpheli ölümü
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Olay İstanbul Beyoğlu Karaköy Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Çek asıllı Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a geldi. 

İstanbul’a dönüş için uçağı tercih etmeyen çift, VİP bir minibüs kiralayarak yola çıktığı belirtildi. 

Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Sakarya'da uykuya dalan Vltchek'i uyandırmak istedi.

Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şeker hastası olan Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti.

Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğtrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi. 

Karaköyde Amerikalı gazeteci ölü bulundu

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