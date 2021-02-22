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22.02.2021 - 15:51 |

Karantina adresini terk etti, ceza kesilip yurda yerleştirildi

Adıyaman’da, koronavirüs testi pozitif çıkan yakını ile temaslı olduğu için evde karantinada olması gerekirken dışarıda yakalanan Fevzi Y., 3 bin 150 lira idari para cezası kesildikten sonra yurda yerleştirildi.

Karantina adresini terk etti, ceza kesilip yurda yerleştirildi

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Fevzi Y., koronavirüs testi pozitif çıkan bir yakını ile teması nedeniyle karantinaya alındı. Evde karantinada olması gereken Fevzi Y.,  öğle saatlerinde dışarı çıktı.

Fevzi Y.'nin dışarı çıktığını fark edenler durumu polis ekiplerine bidirdi. Polis ekipleri tarafından kent merkezinde fark edilen Fevzi Y.'ye, karantina hükümlerine aykırı davrandığı için 3150 lira idari para cezası kesildi.

Fevzi Y., daha sonra çağırılan ambulansla yurda götürüldü.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz rezervi' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda 'Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı' diyorlar, göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.
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