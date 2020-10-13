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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Kovid-19 vakalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n Ã¶nlenmesi ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ±na yÃ¶nelik KarabÃ¼k-Ankara kara yolunda yaptÄ±ÄŸÄ± denetimde, iÃ§inde 5 kiÅŸinin bulunduÄŸu 67 AZ 205 plakalÄ± otomobili durdurdu.

Otomobildeki Ã‡etin Ã‡olak'Ä±n Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Kovid-19 pozitif Ã§Ä±kan iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±yla temasÄ± nedeniyle 14 gÃ¼n karantinada olmasÄ± gerektiÄŸi belirlendi.

Karantina kuralÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle TCK'nin ilgili maddesi gereÄŸi hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lan ve idari para cezasÄ± uygulanan Ã‡olak, KYK'ye ait karantina yurduna yerleÅŸtirilirken araÃ§taki diÄŸer 4 kiÅŸi ise evlerinde izolasyona alÄ±ndÄ±.

Ã‡olak karantina kararÄ±nÄ±n kendisine iletildiÄŸini ancak bu sÃ¼reyi evde geÃ§irmesi gerektiÄŸini bilmediÄŸini, KarabÃ¼k'e de araÃ§ almaya geldiklerini iddia etti.

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