Karantina otobüsünden yolcu kaçırdılar! Tepki yağan görüntülerle ilgili flaş açıklama!

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.

Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.

OLAYIN TANIKLARI, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İstanbul Havalimanı'na Paris'ten gelen uçakta yer alan iki yolcunun, diğer yolcularla birlikte karantina alanına götürülürken polisler tarafından otobüsten indirilip karantina alanının dışına çıkarıldığı iddia edildi. Karantina altındaki otobüste bulunan diğer yolcular, karantina şartlarının ihlal edildiğini iddia edip polise tepki gösterdi. Olayın tanıkları, sosyal medya hesaplarından olay anınında çekildiği ileri sürülen bir video paylaştı.

FUAT OKTAY: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay " "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Fransa'nın başkenti Paris'ten Türkiye'ye gelen yolcu uçağındaki iki kişinin, İstanbul Havalimanı'ndan karantina giden otobüsten indirilip özel bir araçla götürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan Soylu, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" ifadelerini kullandı.





"BU KONUDA HİÇBİR TAVİZ, HİÇBİR İSTİSNAİ MUAMELE KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.