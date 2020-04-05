Karantinadaki geminin işletmecisi Uğurlu: Akdeniz’de 25 gün liman aradık

Çeşme Limanı’ndan İspanya’nın Cadiz Limanı’na gitmek için yola çıkan 176 metre uzunluğunda El. Venizelos, İspanya hükümetinin aldığı karantina kararına takılmıştı. Gemi, 23 gün Türkiye ile Yunanistan arasında dolaştıktan sonra Pire Limanı’nda karantina altına alınmıştı.



Milliyet’e konuşan geminin işletmecisi Vedat Uğurlu, gemideki 375 kişinin hiçbirinin yolcu olmadığını, hepsinin otel hizmeti için belirlenen garson, barmen, temizlikçi, aşçı, resepsiyonist ya da teknik eleman olduğunu belirtti. Uğurlu, süreci şöyle anlattı:



“Geminin kaptanı ve 36 mürettebatı Yunan. 160 Türk, 187 diğer ülkelerden görevlilerle 9 Mart’ta Çeşme’den ayrıldık. 14 Mart’ta vardığımız Cadiz’de koronovirüs kararına takıldık. İspanya’nın kararı uyarınca Çeşme’ye dönerek otel görevlilerini indirmek istedik. Çeşme’de yetkililer Türkleri denizden tahliye yapmamızı istediler ama Ropax gemisinden bunun mümkün olmayacağını söyleyerek reddettim. Yunanistan çağrımıza yanıt verdi ve 22 Mart’ta gemidekileri tahliye etmek için Atina’ya gittik. Görevlileri İstanbul’a ve Ukrayna’ya götürmek için iki özel uçak kiraladım. Fakat Yunan hükümeti aynı gün sokağa çıkma yasağı ilan etti.”



‘Hasta kimse yok’



“Bu sırada kalite müdürümüz 72 yaşında kronik kalp hastası İsviçreli Remy Kim hastalandı. Korona belirtileri görülmese de Kovid-19 koşulları uygulandı. İsviçreli çalışma arkadaşımızla Endonezyalı bir çalışanı indirdik. Gemimizde koronavirüs ya da benzeri şikayetle yatan ateşi 36’nın üstünde kimse bulunmuyor. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı 119 kişide bulguya rastlandığı yönündeki açıklamasının ardından personelimizin büyük kısmı otellere yerleştirilecek, gemide kalanların kontrolleri düzenli 14 gün boyunca devam edecek. Resmi makamlar dışındaki ortaya atılan asılsız bilgilere itibar edilmemeli. Gemide operasyon sorumlusu Orkan Kayarlı bulunuyor ve Türkiye Başkonsolosluğu ile temas halinde.”