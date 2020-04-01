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01.04.2020 - 18:17 | | AA

Karantinadan kaçma için 'levha' kılığına girdi

Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Yunanistan'da ilginç bir olay yaşandı. Başkent Atina sokağında gece saatlerinde bir kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle polise yakalanmamak için levha kılığına girdi. O anlar ise amatör kameraya an be an kaydedildi.

Corona virüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Yunanistan'da bir kişi polisten kaçmak için levha kılığına girerek insanları eğlendirmek amaçlı bir video çekti.

Yunanistan'da 23 Mart'ta başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, vatandaşlar özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.

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