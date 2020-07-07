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07.07.2020 - 13:53 | | milliyet.com.tr, DHA

Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı! Betül Aşçı'dan skandal hareket

Son dakika haberine göre; sosyal medya, Betül Aşçı isimli kadının skandal görüntüleri ile çalkalanıyor. Küçük kız kardeşine sigara içirmeye çalışan ve bu görüntüleri yayınlayan Betül Aşçı büyük tepki çekti. Küçük kızın bu durumdan rahatsız olmasına aldırış etmeden sigara içirmek için zorlamaya devam eden Betül Aşçı, bu anları Instagram hesabından takipçileri ile canlı yayında paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı, Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül Aşçı, büyük tepki toplamıştı. Canlı yayında kız çocuğunun kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül Aşçı'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül Aşçı'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Betül Aşçı'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"BEN ZEHİR İÇMEM"

Büyük tepki çeken görüntülerde küçük kız çocuğunun "ben zehir içmem" deyip geri kaçtığı Betül Aşçı'nın ise "içersin, güzel içersin" diyerek zorladığı görülüyor.

 

Betül Aşçı, kardeşine zorla sigara içirdiği görüntüleri yayınladıSon dakika haberine göre Betül Aşçı isimli kadının kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
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