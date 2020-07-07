MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Küçük çocuğa zorla sigara içermeye çalışmıştı! Bakanlıktan flaş açıklama
ABONE OL
07.07.2020 - 16:38 | | AA

Küçük çocuğa zorla sigara içermeye çalışmıştı! Bakanlıktan flaş açıklama

Gelen bir son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Canlı  yayında kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı" başlıklı haber ve görüntülere  ilişkin, İstanbul'daki çocuk ve ailesiyle ilgili sosyal inceleme yapıldığını,  çocuklara rehberlik desteği sağlandığını ve inceleme sonucunda da gerekli  tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Küçük çocuğa zorla sigara içermeye çalışmıştı! Bakanlıktan flaş açıklama

Bakanlık, "Canlı yayında kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı"  başlıklı haberler ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çocukların üstün yararını gözeterek her türlü kötü alışkanlığa karşı  mücadelenin Bakanlıkça sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu videonun  sosyal medyada yer almasının hemen ardından Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire  Başkanlığı ile koordineli şekilde adres tespiti yapılmasının sağlandığı  belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da gerçekleştiği tespit edilen olay ile ilgili İstanbul  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından çocuk ve aile ile  ilgili sosyal inceleme yapılmakta ve çocuklarımız için rehberlik hizmeti  verilmektedir. İnceleme sonrası çocuklarımızın ve ailenin uygun sosyal hizmet  modellerinden yararlandırılması sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Söz konusu içeriklere sosyal medyada erişimin engellemesine yönelik  çalışmalar da bu konuda yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ile  birlikte yürütülmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimini  olumsuz yönde etkileyecek her türlü davranış ve girişimin karşısındayız."

 

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
3 yaşındaki çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştı! Betül Aşçı'dan skandal hareket
Ukrayna'da çocuk model ajansına polis tarafından baskın düzenlendiBaskında, çocuk pornosu çektiren iki kişi gözaltına alınırken, porno şebekesinin filmleri kripto parayla satışa sunduğu ortaya çıktı. Ukrayna’nın Nikolayev kentinde geçen ay da bir porno stüdyosuna düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Son dakika... İstanbul Valiliği sağanak uyarısı yaptı

Son dakika... İstanbul Valiliği sağanak uyarısı yaptı

Sıradaki Haber