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10.02.2020 - 17:22 | | DHA

Kardeşinin öldüğünden habersiz olay yerinden geçmiş!

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken önce otomobilin sonra TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren Ali Kaptan (39) toprağa verildi. Kaptan'ın ağabeyi Kamil Kaptan'ın kazadan bir süre sonra kardeşinin yaşamını yitirdiğinden habersiz olay yerinden geçtiği öğrenildi.

Kardeşinin öldüğünden habersiz olay yerinden geçmiş!

Kaza, dün gece saatlerinde, D-100 yolu Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaptan'a önce M.M. yönetimindeki 54 D 2574 plakalı otomobil, ardından C.K.'nin kullandığı 54 YV 133 plakalı TIR çarptı. Kaptan kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Kaptan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ OLAY YERİNDEN GEÇMİŞ

Dün gece olay yeri inceleme ekipleri, bölgede incelemede bulunurken, Ali Kaptan'ın ağabeyi Kamil Kaptan'ın araçla olay yerinden geçtiğini tespit etti. Kamil Kaptan'ın aracıyla, kardeşinin kazada hayatını kaybettiğinden habersiz olay yerinden geçtiği belirtildi. Evli ve 1 kız çocuğu babası Kaptan, bugün Akyazı Osmanbey Mahallesi Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

 

 

 

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