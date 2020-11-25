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25.11.2020 - 17:25 | | İHA

Karın şişliği şikayetiyle gitti! 14 kilogram kitle çıktı

Zonguldak'ta karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı.

Karın şişliği şikayetiyle gitti! 14 kilogram kitle çıktı

M.C. isimli vatandaş, karın ağrısı ve karın şişliği şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven tarafından yapılan muayene ve çekilen film sonucu hastanın karnında kitle olduğu tespit edildi.

Ameliyata alınan M.C.'nın karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı. Kitlenin çıkartılmasının ardından iç organları yerine yerleştirilen hasta, eski sağlığına kavuştu.

M.C., tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilecek.

 

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