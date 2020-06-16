MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karın ve mide ağrısı ile gitti! 7 buçuk kilogramlık kitle çıktı
ABONE OL
16.06.2020 - 12:05 | | İHA

Karın ve mide ağrısı ile gitti! 7 buçuk kilogramlık kitle çıktı

Karın ve mide ağrısı şikayeti ile Tekirdağ Devlet Hastanesine gelen hastadan 35 santimetrelik kitle tespit edildi. Tedavi altına alınan hastadan 7 buçuk kilogramlık kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Karın ve mide ağrısı ile gitti! 7 buçuk kilogramlık kitle çıktı

Karın ve mide ağrısı şikayeti ile Tekirdağ Devlet Hastanesine gelen 56 yaşındaki hastanın MR görüntülenmesinde 35 santimetrelik kitle tespit edildi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Niyazi Alper Seyhan ve ekibi beraberinde gerçekleştirilen operasyonla yumurtalıktan kaynaklanan 7 buçuk kilogramlık kitle çıkarıldı.

Tekirdağ Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, “Yapılan incelemede tümör saptanan hastaya lenf bezlerinin çıkarılmasını da içeren yumurtalık kanseri evreleme cerrahisi yapıldı. Hastanın patoloji incelemesi sonunda lenf bezleri ya da başka bölgede tümör saptanmayıp, kür sağlanmış oldu” denildi.

 

 

Ünlülerin sitesini domuzlar bastıBalıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarını yaban domuzları bastı. Ünlü sanatçıların ikamet ettiği sitede tedirginlik yaşanıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karın ve mide ağrısı ile gitti! 7 buçuk kilogramlık kitle çıktı

Karın ve mide ağrısı ile gitti! 7 buçuk kilogramlık kitle çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Tarihi Kaleiçi'ne ateş ölçümü yapılmadan giriş yok

Tarihi Kaleiçi'ne ateş ölçümü yapılmadan giriş yok

Sıradaki Haber