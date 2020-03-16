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16.03.2020 - 21:14 |

Karınca istilası nedir? Karınca istilası nerede?

Doğu Afrika'da baş gösteren çekirge istilası sonrası şimdi Umman'da karınca istilası ortaya çıktı. Sosyal medya bu konuyu konuşurken vatandaşlar sıklıkla Karınca istilası nedir? Karınca istilası nerede? siye sormaya başladı.

Karınca istilası nedir? Karınca istilası nerede?

 

Dünya corona virüsüyle mücadele ederken ilk önce çekirge istilası sonrası karınca istilası baş gösterdi. Dünya bu olayları konuşurken son olarak ortaya çıkan karınca istilası için bilgi almak isteyenler Karınca istilası nedir? Karınca istilası nerede? sorusunu sormaya başladı.

KARINCA İSTİLASI UMMAN'DA

Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası boy gösterdi.

UMMAN NEREDE?

Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.

 

Rusya corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattıRusya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.
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