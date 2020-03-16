Dünya corona virüsüyle mücadele ederken ilk önce çekirge istilası sonrası karınca istilası baş gösterdi. Dünya bu olayları konuşurken son olarak ortaya çıkan karınca istilası için bilgi almak isteyenler Karınca istilası nedir? Karınca istilası nerede? sorusunu sormaya başladı.

KARINCA İSTİLASI UMMAN'DA

Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası boy gösterdi.

UMMAN NEREDE?

Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.