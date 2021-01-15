Karne notları nasıl verilecek? 2021'de karneler ne zaman verilecek?

Karne notları yeni detaylar açıklandı. Karne notlarının nasıl verileceği ile ilgili MEB bir açıklama yaptı. MEB'in açıklama sı sonrasında öğrenciler karne notlarının verilme yöntemi ve tarihi ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Peki karne notları nasıl verilecek. Karneler ne zaman verilecek 2021?

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler bu sene koronavirüs nedeniyle dijital ortam görüntülenecek. 22 Ocak 2021 Cuma günü karnelere online olarak erişim sağlanabilecek.