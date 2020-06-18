Karne alınacak mı? İlkokul - ortaokul - lise karneleri nasıl ve ne zaman alınacak?

2019-2020 Eğitim - öğretim yılı 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek. Her dönem sonunda öğrencilerin başarı puanlarına göre hazırlanan karneler ise en çok merak edilen konular arasına girdi. Her dönem sonu heyecanla karnesini almak için sabırsızlanan öğrenciler bu yıl merak dolu. Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam eden 2. dönem, karneleri alınacak mı? Takdir, Teşekkür belgesi almayı hedefleyen öğrenciler, bu belgelerin dağıtılıp, dağıtılmayacağını öğrenmek istiyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren karnelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Son dakika haberlere göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör masasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk uzaktan eğitim süreciyle ilgili, 'Tatilde boş bırakmayacağız, EBA'da süreç devam edecek' dedi.

KARNELER ALINACAK MI?

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

İLKOKUL - ORTAOKUL KARNELERİ E - OKUL'DA!

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karneleri e-okul sistemi üzerinden öğrenilecek.

LİSE KARNELERİ RANDEVU İLE!

Lise öğrencilerinin karneleri ise randevu ile okullardan dağıtılacak.