Karneler alınacak mı, ne zaman verilecek 2021? Karne günü var mı?

Karne verilecek mi? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra karnelerle ilgili durum araştırılmaya başlandı. Peki karne günü var mı, karneler alınacak mı? İşte ayrıntılar...

KARNE ALINACAK MI, NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karneler ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk; "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir." ifadelerini kullandı.