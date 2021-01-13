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13.01.2021 - 11:47 |

Karneler alınacak mı, ne zaman verilecek 2021? Karne günü var mı?

Karnelerle ilgili gelişmeler öğrenciler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçilmişti. Uzaktan eğitime geçilmesinden sonra karne günü yaklaşırken karnelerin verilip verilmeyeceği ve karne günü ile ilgili detaylar merak konusu. Peki karneler alınacak mı, ne zaman verilecek 2021?

Karneler alınacak mı, ne zaman verilecek 2021? Karne günü var mı?

Karne verilecek mi? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra karnelerle ilgili durum araştırılmaya başlandı. Peki karne günü var mı, karneler alınacak mı? İşte ayrıntılar...

KARNE ALINACAK MI, NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karneler ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk; "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir." ifadelerini kullandı.

Surlarda korkutan görüntüİSTANBUL'da restorasyonu bekleyen tarihi surların hasarlı burçları, kar ve yağmur öncesi görüntüleriyle endişe yaratıyor. Çökmeye yüz tutan surlar havadan da görüntülendi.
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