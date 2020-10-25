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25.10.2020 - 11:35 | | İHA

Kars bir köy karantinaya alındı!

Kars’ta koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars bir köy karantinaya alındı!

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kars merkez Ağadeve köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Ağadeve Köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

 

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