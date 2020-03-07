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07.03.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

‘Kartal’ ABD’de yarışacak

Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleri dünyanın en saygın robot yarışmalarından birine ilçelerinin adını taşıyan robot takımı ile hazırlanıyor.

‘Kartal’ ABD’de yarışacak
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Lisenin elektronik, makine ve bilişim bölümlerindeki öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan Kartallar isimli takım, 19-22 Mart 2020 tarihinde ABD’nin Hudson kentinde düzenlenecek robot yarışması için Kartal adında bir robot yaptı. Öğrenci ve öğretmenler ABD’de ki First Robotics Competition için tamamen okulun atölyelerinde yaptıkları Kartal isimli robotla dünyanın önde gelen robot takımlarıyla mücadele ederek dereceye girmeye çalışacaklar.

Geleceğin teknolojisi kullanıldı

Dünya Liselerarası Robot Şampiyonası için çok önemli olan yarışma için Endüstri 4.0 ile uyumlu; robotik kodlama, yapay zekâ, makine öğrenmesi gibi konuları uygulayan öğrencilerin robotu, 2.5 metrelik duvarı aşarak topladıkları topları hedef bölgelere götürmeye çalışacak. Takımın başarılı üyelerinden Hakan Çelik, “Çok iyi hazırlandık ve dereceye gireceğimize inancımız yüksek. Fırsat verilirse kendimizi daha iyi göstereceğimize inanıyoruz” dedi.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğretmeni Gazi Saban ise, “Robot takımımızın hedefi ABD yarışmasında iyi performans göstererek Dünya Robot Şampiyonası’na katılmak” diye konuştu.

Makine Teknolojisi ve Tasarımı Öğretmeni İhsan Mutlu ise “ Bugüne kadar pek çok robot turnuvasına katıldık. ABD’de yapılan Del Mar Regional 2019 Robot yarışmasında En iyi Endüstriyel Tasarım ödülünü aldık.  2 kez Türkiye şampiyonu olduk. Destek verilirse çok güzel işler yaparız” ifadelerini kullandı.

 

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