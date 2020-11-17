Karton bardaklardaki tehlike! Anne rahminden plasentaya kadar eriÅŸiyor

GÄ±da iÅŸletmeleri, ofis ve okullar gibi pek Ã§ok mekanda tercih edilen tek kullanÄ±mlÄ±k karton bardaklarÄ±n tÃ¼ketimi pandemi dÃ¶neminde daha hijyenik olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle yaygÄ±nlaÅŸtÄ±. Bu bardaklarÄ±n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ yÃ¼zeyinde plastik film kaplÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§eken Ã‡Ãœ Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesi Su ÃœrÃ¼nleri Temel Bilimleri BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Sedat GÃ¼ndoÄŸdu, "Bu bardaklarÄ± kullanmanÄ±n hijyenle uzaktan yakÄ±ndan bir ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bilmesi gerekiyor. Hijyeni saÄŸlamak iÃ§in bunlarÄ± kullanmak yerine saÄŸlÄ±kla ilgili uzmanlarÄ±n Ã¶nerdiÄŸi gibi sabun ve deterjanla ya da yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±ktaki suyla Ã§ok kullanÄ±mlÄ±k cam bardaklarÄ±n yÄ±kanmasÄ± dezenfeksiyonda iÅŸe yarayacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

RÃœZGARLA BÄ°RLÄ°KTE DENÄ°ZLERE TAÅžINIYOR

Karton bardaklarÄ±n doÄŸada yarattÄ±ÄŸÄ± tahribattan sÃ¶z eden DoÃ§. Dr. Sedat GÃ¼ndoÄŸdu, "Tek kullanÄ±mlÄ±k bardaklar kullanÄ±p doÄŸaya atÄ±ldÄ±klarÄ± zaman Ã¼zerlerindeki karton parÃ§acÄ±klar rÃ¼zgar ve yaÄŸmur gibi Ã§eÅŸitli faktÃ¶rlerle bardaktan ayrÄ±larak plastik kÄ±smÄ± aÃ§Ä±kta kalÄ±yor. Bu da Ã§ok hafif bir malzeme olduÄŸu iÃ§in rÃ¼zgarla denizlere kadar taÅŸÄ±nabiliyor. Bu bardaklarÄ±n karton gibi gÃ¶rÃ¼nse bile plastikler gibi doÄŸada yÃ¼zbinlerce yÄ±l hiÃ§bir parÃ§alanmaya uÄŸramadan kalabileceÄŸini unutmamak lazÄ±m. Sadece Ã§evre aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸil kullananlar aÃ§Ä±sÄ±ndan da ciddi anlamda risk oluÅŸturuyor" dedi.

70 DERECE ISIDAKÄ° Ä°Ã‡ECEKTE BÄ°NLERCE MÄ°KROPLASTÄ°K TEHLÄ°KEÂ

BunlarÄ±n kirletici olarak doÄŸaya terk edildiÄŸi zaman yarattÄ±ÄŸÄ± riskin yanÄ±nda 70 derecelik Ä±sÄ±lardaki iÃ§eceklerin iÃ§erisine konmasÄ±yla binlerce mikroplastiÄŸin vÃ¼cuda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden DoÃ§. Dr. GÃ¼ndoÄŸdu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Karton gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ plastik bardaklarÄ±n iÃ§erisine sÄ±cak iÃ§ecek koyduÄŸumuz zaman iÃ§erisindeki plastikten kopan nano ve mikroplastikler bizim bÃ¼nyemize geÃ§ebiliyor. 70 derecenin Ã¼zerinde bir sÄ±cak iÃ§eceÄŸin iÃ§ yÃ¼zeydeki plastik kaplamayÄ± parÃ§alayarak binlerce mikroplastiÄŸi iÃ§eceÄŸin iÃ§erisine bÄ±rakabildiÄŸini unutmamak gerekiyor. BÃ¶ylelikle dÃ¼ÅŸÃ¼k de olsa soÄŸuk iÃ§ecekler ve Ã¶zellikle sÄ±cak iÃ§ecekleri bu bardaklarda iÃ§en kiÅŸi tarafÄ±ndan mikroplastiÄŸin de yenilmesine neden olabilir."

BEYNE KADAR Ä°LERLÄ°YOR

CanlÄ±lar Ã¼zerinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara Ã¶rnekler vererek riskin boyutlarÄ±nÄ± anlatan DoÃ§. Dr. GÃ¼ndoÄŸdu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã–zellikle nano plastikler Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k boyutlarda olduklarÄ± iÃ§in baÄŸÄ±rsak duvarÄ±ndan geÃ§erek iÃ§ organlarÄ±mÄ±za kadar yerleÅŸebilme riskine sahip. Ã‡eÅŸitli canlÄ±lar Ã¼zerinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda bunun beyne kadar ilerleyebildiÄŸi, hatta ana rahmine ulaÅŸÄ±p buradan plasentaya kadar eriÅŸebildiÄŸine dair Ã§alÄ±ÅŸmalar var. Hem Ã§ocuk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hem anne hem de yetiÅŸkin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÃ§erisi plastik kaplÄ± bu bardaklarÄ±n kullanÄ±mÄ± ciddi risk oluÅŸturuyor. Hijyenik olacaÄŸÄ±m diye saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tehlikeye atmanÄ±n da Ã§ok mantÄ±klÄ±, tutarlÄ± bir tarafÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmekte fayda var."

BARDAKLARINIZI YANINIZDA TAÅžIYIN

NasÄ±l ve hangi standartlarda Ã¼retildiÄŸine dair kesin bilgilerin olmadÄ±ÄŸÄ± bu Ã¼rÃ¼nÃ¼n yÃ¼zeyinin Ã§eÅŸitli kimyasallarla kaplandÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n olduÄŸundan da sÃ¶z eden DoÃ§. Dr. Sedat GÃ¼ndoÄŸdu, "Ã–zellikle cam olan Ã§ok kullanÄ±mlÄ±k bardaklarÄ± tercih etmekte fayda var. YanÄ±mÄ±zda bardaÄŸÄ±mÄ±zÄ± taÅŸÄ±rsak yapÄ± malzemesinin tam olarak ne olduÄŸu belli olmayan ve doÄŸada da parÃ§alanmasÄ± imkansÄ±z olan bardaklarÄ± da kullanmak durumunda kalmayÄ±z" dedi.

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