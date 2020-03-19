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19.03.2020 - 11:20 | | DHA

Kasapta şok eden görüntü! Sahte dezenfektanlar ele geçirildi

Adana’da, polis ekiplerince kasaba düzenlenen baskında, sahte dezenfektan ürünleri ele geçirildi. Ürünlerin, corona virüse karşı etkili olduğu yalanıyla satıldığı belirtildi.

Kasapta şok eden görüntü! Sahte dezenfektanlar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni açılacak kasabın soğutma dolaplarında, sahte dezenfektan ürünleri olduğu ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, soğutma dolabı içinde, piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş, sahte 3 bin 118 litre dezenfektan sprey, 2 bin 29 boş şişe, sahte etiket, alkol yoğunluk ölçer ve etil alkol ele geçirdi.

İş yerinde 1 kişi ise gözaltına alındı. Dezenfektan spreylerin, corona virüse karşı etkili olduğu yalanı söylenerek, satıldığı öne sürüldü.

 

 

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