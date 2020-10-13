13.10.2020 - 15:05 |
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek 2020? Okullar ne zaman açılacak?
12 Ekim'de 2,3,4,8 ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. 1.sınıflar ise 21 Eylül tarihinde okula gitmeye başladı. Kasım ayında ise öğrenciler ara tatile girecekler. Kaım ayına yaklaşırken tatil zamanı merak ediliyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman 2020?
Uzaktan eğitim 31 Ağustos tarihinde başladı. Daha sonra ise kademeli olarak bazı sınıflar için yüz yüze eğitime geçildi. Kasım ayında ise ik ara tatil olacak. Ara tatile adım adım yaklaşırken ilk ara tatilin tarihi araştırılıyor. Peki arar tatil ne zaman olacak, okullar ne zaman açılacak?
ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?
İlk ara tatil 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında olacak.
25 Ocak tarihinde yarıyıl tatili başlayacak.
8 Şubat tarihinde ikinci yarıyıl başlayacak
18 Haziran 2021 Cuma günü ikinci dönem sona erecek.
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