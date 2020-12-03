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03.12.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Kasım ayında 29 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP), Kasım 2020 Raporuna göre 29 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 10 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi, 15 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kasım ayında 29 kadın öldürüldü

 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından derlenen verilere göre; “Bu ay 29 kadın cinayeti işlenirken, 10 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.  Öldürülen 29 kadından 15’inin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 1 kadın ekonomik, 13 kadın ise boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 15 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” denildi.

Katilleri tanıdık

Kasım ayında öldürülen 29 kadının 10’u evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si akraba, 2’si babası, 1’i kardeşi, 1’i oğlu, 2’si tanıdık birisi tarafından öldürüldü. 1 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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