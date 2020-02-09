Kastamonu, Samsun, Ordu ve Trabzon'da yarın okullar tatil mi? (9 Şubat)

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkili oluyor. Özellikle Karadeniz'de yoğun bir kar yağışı söz konusu... Kastamonu, Samsun, Ordu ve Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" diye soruyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu, Samsun, Ordu ve Trabzon ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre gün içerisinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor.