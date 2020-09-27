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27.09.2020 - 17:19 | | İHA

Kastamonu’da yabancı plakalı TIR, alev alev yandı!

İstanbul’dan aldığı mutfak eşyalarını Gürcistan’a götüren yabancı plakalı TIR, Kastamonu’da alev alev yandı. Yanan TIR'da soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’da yabancı plakalı TIR, alev alev yandı!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan aldığı mutfak eşyalarını Gürcistan’a götürmek üzere yola çıkan yabancı uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı TIR, Kastamonu’nun Tosya ilçesine geldiği sırada Zincirli Kuyu köyü mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler tüm TIR'ı kapladı. Alev alev yanan TIR'a Tosya ve Kargı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tamamen yanan TIR kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekiplerince çevre güvenlim önlemleri alınarak incelemelerde bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin yanan TIR'da soğutma çalışmaları halen sürüyor.

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